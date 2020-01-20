الداخلية توجه ضباط وأفراد قطاع الأمن المركزي لزيارة المعهد القومي للأورام-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أوفدت وزارة الداخلية عددا من ضباط وأفراد ومجندي قطاع الأمن المركزي لزيارة المرضى بالمعهد القومي للأورام بمستشفى القصر العيني وتقديم الدعم النفسي لهم، بمناسبة عيد الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاثنين، إنه جاء ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية - الهادفة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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وأضافت الوزارة، إنه تم توزيع بعض الهدايا الرمزية على الأطفال المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفى وتقديم التمنيات لهم بالشفاء العاجل.. وخلال الزيارة قام الضباط والأفراد والمجندين بالتبرع بالدم لصالح مرضى المعهد المحجوزين والمترددين لتلقى العلاج، وذلك إيماناً منهم بأهمية دورهم الإنساني في المساهمة لرعاية المرضى.

وتابعت: "وتمت الزيارة وسط أجواء من البهجة والسعادة، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية، وعبر عدد من الأطفال الذين يُعالجون بالمستشفى وأهاليهم عن سعادتهم الغامرة بتلك الزيارة.

وفي ختام الزيارة توجه الوفد بالشكر لإدارة المستشفى على حسن الاستقبال وتقديم كافة التسهيلات التي ساهمت بزيارة ناجحة ومتميزة.