محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قال أمين بن مهدي رئيس محكمة إدارية بتونس، إن المحكمة الإدارية العليا بتونس، إن القرار الإداري له شرعية كبيرة، لأنه يحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.
وأضاف "بن مهدي"، أن هناك شروط لوقف القرار الإداري السلبي، مضيفا أنه لا يمكن وقف القرار من قبل القاضي إلا في حالات استثنائية، منها أنه لم يتعارض مع القانون.
وأشار الى أن هناك قرارات وقف صريحة وضمنية، للقرارات الإدارية السلبية، مضيفًا أن المحكمة الإدارية بدأت في قبول وقف القرارات السلبية، في حالة ما إذا كان سيؤثر على الموقف القانوني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار تونسي: القرار الإداري له شرعية باعتباره حامي حقوق الأفراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.