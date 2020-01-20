"محدش يبيع هنا".. تفاصيل مقتل طالب على يد تجار مخدرات أمام أسرته في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقى طالب مصرعه على يد عدد من تجار المخدرات، لمطالبته إياهم بعدم البيع أمام منزله بمنطقة القطامية.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغاً من الأهالي يفيد بمصرع طالب بالفرقة الثالثة بأحد المعاهد الخاصة يدعى "محمد. س"، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين عدد من تجار المخدرات، بسبب مطالبة الأول لهم بعدم بيع المواد المخدرة أمام منزله، حيث رفض المتهمون طلبه وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء أسفل منزله على مرأى ومسمع من المارة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمام أفراد أسرته.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من تجار المخدرات بسبب رفضه قيامهم ببيع المواد المخدرة ومقابلة زبائنه أسفل منزله مما يسبب المضايقات لأهل المنزل والسيدات خلال الخروج والدخول؛ لكن المتهمين أخرجوا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وتعدوا بها على المجني عليه أمام عائلته، وهددوا الجيران لمنعهم من التدخل، ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة أمام منزله.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.