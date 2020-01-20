خلال 24 ساعة.. ضبط 1006 قضايا تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام - حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1006 قضايا تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط صاحب مخزن تابع لإحدى سلاسل مطاعم وجبات جاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة؛ لحيازته 4 طن "مفروم لحوم- دهون حيوانية، 80 فرد حمام، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

Advertisements

كما تمكنت الحملة من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الكيماوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة؛ لحيازته 14,400 طن مواد كيماوية خل صناعي معبأة داخل تنكات وعبوات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج منتج نهائي" لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديديه.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية لتجميعه 55200 لتر مواد بترولية "سولار- بنزين 80، 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية بحوالي (386700) جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.