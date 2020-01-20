مصر | مجلس الدولة العراقي: التشريعات تبنت وقف تنفيذ في الدعاوى الإدارية بشرط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة العراقي: التشريعات تبنت وقف تنفيذ في الدعاوى الإدارية بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عبداللطيف نايف، نائب رئيس مجلس الدولة بالعراق، إن الكثير من التشريعات بالقانون العراقي تبنت نظام وقف التنفيذ والاجراءات العاجلة في الدعاوى الإدارية، بشرط أن تكون هناك أسباب جدية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.