مصر | تجديد حبس عاطل لحيازته 36 ألف قرص مخدر بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل لحيازته 36 ألف قرص مخدر بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات بمحكمة المرج، صباح اليوم الاثنين، بتجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 35.9 ألف قرص مخدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقت مباحث القاهرة، إخطارا مفاداة بتمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م.ع"، 38 عاما، عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا، آخرها القضية رقم 3059 لسنة 2017 شبرا، مخدرات، أثناء تواجده بدائرة القسم.