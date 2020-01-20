مصر | ضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وإجراء تحليل طبي لـ 230 سائقًا، وإثبات تعاطي 32 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة. وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية المفاجئة صباح اليوم الاثنين على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث.