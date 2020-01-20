مصر | السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالمطرية

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية، في منطقة المطرية، من دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية، في منطقة المطرية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني.

وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وإخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.