مصر | الأمن يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة في سوهاج

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أسفرت عن ضبطه، وبحوزته عدد 5 فرد محلي الصنع، كمية من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.