مصر | الأمن يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقت الأجهزه الأمنية، القبض على عامل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها وبحوزته 5 قطع أسلحة نارية وأدوات التصنيع بسوهاج.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أسفرت عن ضبطه، وبحوزته عدد 5 فرد محلي الصنع، كمية من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.