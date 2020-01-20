مصر | ضبط عصابة سرقة التكاتك والموتوسيكلات في سوهاج

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تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك".

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج قيام حاصل على دبلوم، عامل مقيمان بدائرة مركز شرطة ساقلتة بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" بأسلوب "المغافلة"، متخذين من دائرة مركز شرطة ساقلتة والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بإرتكاب عدد 5 جرائم سرقة دراجات نارية ومركبات "توك توك" بدوائر أقسام ومراكز شرطة "ثان سوهاج، ساقلتة، أسيوط، بنى عبيد بالدقهلية".

تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" المستولى عليها فى تلك الوقائع، وكذا عدد 2 دراجة نارية مطموسين الأرقام "جار فحصهما".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.