مصر | ضبط 5 يتاجرون في المخدرات بالقاهرة

ألقت الأجهزه الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كلٍ من: عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، سبق اتهامه في 3 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "بلطجة"، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،300 جرام.

كما ضبطت عاطلا، مقيم بمحافظة الدقهلية، سبق اتهامه في 12 قضية حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، مستقلًا إحدى السيارات، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 560 جراما.

وتم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،300 كيلوجرام.

الأمن ضبط أيضًا شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة وملك أحدهما، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت كيلوجرام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

