مصر | النيابة تأمر بإعدام 1.2 طن لحوم فاسدة في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بإعدام 1.2 طن لحوم فاسدة في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بإعدام 1.200 طن لحوم فاسدة تم ضبطها بحوزة مسؤول عن ثلاجة في المقطم، وكما طالبت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكان نجح رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط "أ. م" 34 عاما، مسئول في المقطم لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية لحوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على 1.200 طن كبده، لحوم، سجق، مفروم، برجر بدون فواتير، 100 كيلو لانشون، كبده، مفروم، سجق منتهية الصلاحية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها،

وبمواجهه المتهم اعتراف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

