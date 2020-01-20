مصر | رئيس المحكمة الإدارية بتونس: هناك شروط لوقف القرار السلبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المحكمة الإدارية بتونس: هناك شروط لوقف القرار السلبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المحكمة الإدارية العليا بتونس، إ

قال أمين بن مهدي، رئيسن القرار الإداري له شرعية كبيرة، لأنه يحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.

وأضاف أن هناك شروط لوقف القرار الإداري السلبي، وأنه لا يمكن وقف القرار من قبل القاضي، إلا في حالات استثنائية، منها أنه لم يتعارض مع القانون.

وأشار إلى أن هناك قرارات وقف صريحة وضمنية، للقرارات الإدارية السلبية، وأن المحكمة الإدارية بدأت قبول وقف القرارات السلبية، في حالة ما إذا كان سيؤثر على الموقف القانوني.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.