مصر | رئيس "القضاء الإداري" بالسودان: المحكمة العليا لها ثوابت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "القضاء الإداري" بالسودان: المحكمة العليا لها ثوابت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصادق أبو بكر، رئيس محكمة القضاء الإداري بالسودان، إن المحكمة العليا بالسودان، لها ثوابت قضائية تحافظ على حقوق المواطنين.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، بعنوان "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.

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وأضاف "أبو بكر"، أن القرار الإداري لو صدر عن رئيس الجمهورية، يتم الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية العليا، وما دون ذلك يطعن عليه أمام محاكم الاستئناف.

وأوضح أن طلب وقف التنفيذ، ينظر فيه بشكل مستعجل، طبقا لما تراه سلطة المحكمة، وأن وقف التنفيذ للقرار الإداري له شروط معينة.

ولفت إلى أنه لا يجوز وقف تنفيذ القرار الإداري، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وهناك شروط عامة لوقف التنفيذ، بما لا يسبب أي ضرر لأي طرف.