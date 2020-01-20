مصر | حبس 4 عاطلين 4 أيام لترويجهم "حشيش" بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 4 عاطلين 4 أيام لترويجهم "حشيش" بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، صباح اليوم الإثنين، بحبس 4 عاطلين، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهم بالتجمع الخامس.

البداية عندما تلقت مباحث القاهرة، إخطارا من وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بورد معلومات عن 4 عاطلين، يتاجرون في المواد المخدرة، وتوزيعها على المتعاطين بدائرة القسم.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 350 جراما، ومبلغ مالي كبير، و3 هواتف محمول، بقصد الإتجار.

وبمواجهتهم، بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.