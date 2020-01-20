مصر | رئيس المحكمة الإدارية بالجزائر: حرية التعبير مسموحة دستوريا ويحميها القاضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المحكمة الإدارية بالجزائر: حرية التعبير مسموحة دستوريا ويحميها القاضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بوصوفي موسى رئيس المحكمة الإدارية بالجزائر، إن تدخل القاضي الإداري هو الأقرب لحماية المصالح الخاصة والعامة للأفراد والمؤسسات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.



وأضاف بوصوفي، أن حماية الحقوق الأساسية هي الوظيفة الأساسية للمحاكم الإدارية، كما أنها تردع التجاوزات وتعيد الحقوق لأصحابها. وأضاف بوصوفي، أن حماية الحقوق الأساسية هي الوظيفة الأساسية للمحاكم الإدارية، كما أنها تردع التجاوزات وتعيد الحقوق لأصحابها. وأوضح رئيس المحكمة الإدارية بالجزائر، أن حرية التعبير مسموحة دستوريا وقانونيا، ويحميها القاضي الإداري، طالما كانت في الإطار القانوني المسموح به، الذي يحافظ على الأمن العام.



وأكد أن نظام قانون الاستعجال الإداري، له ٨ أنواع، وله مبادىء منها ما يتعلق بصلاحيات القاضي نفسه، تختلف في الجزائر عنها في القضاء.