مصر | قاض ليبي: القضاء الإداري يتدخل لحماية الانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاض ليبي: القضاء الإداري يتدخل لحماية الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال عثمان أحمد، رئيس دائرة بمحكمة القصاء الإداري بليبيا، إن القضاء الإداري تدخل لمنع التدخل والمساس بحقوق الانتخابات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار القاضي، إلى أنه في حالة وجود حالة للاستعجال يمكن للقاضي أن يأخذ قرارا أحاديا سريعا، ويرجع ذلك لتقدير القاضي الإداري، لأن حالات العجلة القصوى عنصر جوهري.
وأضاف، أن المحكمة الإدارية العليا، تتدخل بشكل سريع لحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أنه يتمتع بالنزاهة والشفافية التي تطمئن المتقاضين.
وأشار القاضي، إلى أنه في حالة وجود حالة للاستعجال يمكن للقاضي أن يأخذ قرارا أحاديا سريعا، ويرجع ذلك لتقدير القاضي الإداري، لأن حالات العجلة القصوى عنصر جوهري.