مصر | قاض ليبي: القضاء الإداري يتدخل لحماية الانتخابات

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف، أن المحكمة الإدارية العليا، تتدخل بشكل سريع لحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أنه يتمتع بالنزاهة والشفافية التي تطمئن المتقاضين.

وأشار القاضي، إلى أنه في حالة وجود حالة للاستعجال يمكن للقاضي أن يأخذ قرارا أحاديا سريعا، ويرجع ذلك لتقدير القاضي الإداري، لأن حالات العجلة القصوى عنصر جوهري.

