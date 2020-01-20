مصر | رئيس المحكمة الإدارية بالمغرب: نشهد قفزة نوعية للقضاء الإداري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المحكمة الإدارية بالمغرب: نشهد قفزة نوعية للقضاء الإداري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد البازوغي، رئيس المحكمة الادارية بالمغرب، إن القضاء الاداري له أهمية كبيرة بجميع البلدان العربية، وقفز قفزة نوعية في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وأضاف البازوغي، أن وقف تنفيذ القرارات له شروط، مشيرا إلى أن إغلاق المؤسسات العلمية ورفض تسجيل أي طالب بالمؤسسة لابد أن يراعي المصلحة العامة وفقا للقانون.
وأضاف البازوغي، أن وقف تنفيذ القرارات له شروط، مشيرا إلى أن إغلاق المؤسسات العلمية ورفض تسجيل أي طالب بالمؤسسة لابد أن يراعي المصلحة العامة وفقا للقانون.