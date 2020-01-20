مصر | رئيس المحكمة الإدارية بالمغرب: نشهد قفزة نوعية للقضاء الإداري

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وأضاف البازوغي، أن وقف تنفيذ القرارات له شروط، مشيرا إلى أن إغلاق المؤسسات العلمية ورفض تسجيل أي طالب بالمؤسسة لابد أن يراعي المصلحة العامة وفقا للقانون.

