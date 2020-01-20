مصر | رفض شرب الشاي.. التحقيق في قتل "قهوجي" لبائع فول بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض شرب الشاي.. التحقيق في قتل "قهوجي" لبائع فول بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل بائع فول، يدعى "أحمد" 20 عامًا، على يد قهوجي وصديقه، في عقدهما الثاني من العمر، بميدان الجيزة، إثر مشادة كلامية لرفض الأول شرب كوب شاي، ما دفع الثاني لتسديد طعنة بقلب الأول، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الأهالي لقسم شرطة الجيزة، بمقتل شخص إثر طعنة بالقلب بجوار السوبر چيت بميدان الجيزة.

وأفادت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، بأن "قهوجي" قتل بائع فول أمام المارة بميدان الجيزة، بعد رفض المجني عليه شرب "كوباية شاي"، ما دفع المتهم للتشاجر معه وقتله بمساعدة صديقه "عاطل"، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، من ضبط المتهمين وسلاح الجريمة.

وأمر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.