مصر | حبس سائق للشروع في قتل زوجته وأسرتها بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائق للشروع في قتل زوجته وأسرتها بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، في جنوب الجيزة، بحبس سائق، 32 عامًا، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، للشروع في قتل زوجته والتي تبلغ من العمر 21 عامًا، ووالديها وشقيقها 19 عامًا.

وأمرت النيابة، في وقت سابق، بالتحفظ على سلاح الجريمة لفحصه، فيما استعلمت عن حالة المصابين الصحية؛ تمهيدًا للاستماع لأقوالهم.

وكشفت التحقيقات، عن أن الزوج طعن الزوجة ووالديها وشقيقها، لرفضهم عودة زوجته معه للمنزل قائلًا، "مش عايزة ترجع معايا البيت".

وأفاد مصدر بالنيابة، بأن سائقا ويعمل أيضًا ميكانيكي سيارات، 56 عامًا توجه لشقة والد زوجته التي تبلغ 42 عامًا؛ لإعادتها لمنزلهما، بعد خلافات زوجية بينهما، ولكن والديها رفضا عودتها للمنزل، وطلبا منه إقامتهما معهما، ولكنه رفض فنشب خلاف على إثره، سدد طعنات متفرقة، فأصيب والد الزوجة بطعنة بالبطن ووالدتها بإصابتها بالرأس، وشقيقها بطعنة بالرقبة، وطعنة في الصدر لزوجته.

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وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على سائق؛ لاتهامه بالشروع في قتل زوجته ووالديها وشقيقها، خلال مشاجرة بينهم، حيث اعتدى عليهم بسلاح أبيض "سكين"، لرفض الزوجة العودة إلى مسكن الزوجية.

وتلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد بإصابة 4 أشخاص بجروح طعنية، نتيجة الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن سائق وراء الاعتداء على زوجته ووالديها، وشقيقها، نتيجة خلافات أسرية بينهم، ورفض الزوجة العودة لمسكن زوجها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.