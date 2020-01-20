أخبار مصر | وزير الطيران المدني يستقبل سفير كندا بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني يستقبل سفير كندا بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقدم السفير الكندي، في بداية اللقاء، التهنئة لوزير الطيران المدني ونائبه على توليهما مسؤولية وزارة الطيران متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي المختلفة وخاصة في ظل استلام شركة مصر للطيران حاليًا 8 طائرات جديدة من إجمالي 12 طائرة من طراز A220-300 إنتاج مصنع شركة إيرباص العالمية بمدينة ميرابيل بمقاطعة كيبك الكندية وذلك ضمن خطة تحديث أسطولها الجوي.
وناقش وزير الطيران والسفير الكندي، سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة من كندا إلى المدن السياحية المصرية.
وأشاد منار، بالمكانة العالمية التي تتمتع بها كندا في صناعة النقل الجوى معربًا عن تطلعه لزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأضاف، أن استراتيجية وزارة الطيران المدني خلال الفترة القادمة ترتكز على تعزيز مكانة الطيران المدني المصري وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى العالمي من خلال تقديم جودة عالية وكسب ثقة العملاء وتطوير وتدريب قدرات العنصر البشري وتعظيم الموارد وتحسين الأداء بشكل مستمر وضمان سلامة وأمن الطيران وتوفير خدمات الملاحة الجوية وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في العالم.
ومن جانبه، أعرب السفير الكندي عن سعادته باللقاء، وأشاد بالرؤية الطموحة التي تنتهجها وزارة الطيران المدني في تحقيق التعاون المشترك مع مختلف الجهات الدولية بالإضافة إلى تطوير وتحديث المطارات المصرية وأسطول شركة مصر للطيران.
جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران وإيركندا عضوان في تحالف (ستار) العالمي، وتربطهما اتفاقية مشاركة بالرمز، كما تسير مصر للطيران حاليًا ٣ رحلات أسبوعيا إلى تورنتو وسيتم زيادتها إلى ٦ رحلات اعتبارًا من شهر يونيو القادم.