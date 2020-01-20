أخبار مصر | وزير الطيران المدني يستقبل سفير كندا بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني يستقبل سفير كندا بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بمقر الوزارة، السفير جيس داتون سفير دولة كندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وكندا في مجال الطيران المدني، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب الوزير.



وقدم السفير الكندي، في بداية اللقاء، التهنئة لوزير الطيران المدني ونائبه على توليهما مسؤولية وزارة الطيران متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.