أخبار مصر | نقيب محامي الدقهلية: محكمة القضاء الإداري لقنت "عاشور" دروسًا بالقانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب محامي الدقهلية: محكمة القضاء الإداري لقنت "عاشور" دروسًا بالقانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحامي محب مكاوي نقيب محامي الدقهلية، إن محكمة القضاء الإداري بأحكامها وتوصياتها التي أصدرتها بإلغاء قرارات النقيب لعام سامح عاشور بزوال اسمه من نقابة المحامين وعدم اعتماد توقيعه كنقيب الدقهلية تعد درسًا قاسيًا في القانون لرجل لا يحترم القانون رغم منصبه على رأس قمة نقابة القانون ورجال القانون وهي نقابة المحامين.

وأضاف مكاوي في بيان له، أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها عن عاشور أن النقيب الذي لا يحترم أحكام القضاء يتعين أن يحاسب جنائيًا وتأديبيًا.

وكان نقيب محامي الدقهلية، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد قرار سامح عاشور، بزوال قيده من نقابة المحامين.

وحكمت الدائرة الثانية بالمحكمة بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ قرار سامح عاشور، وإعادة قيد محب مكاوي، في جداول نقابة المحامين على نفس درجة القيد قبل الزوال، وإصدار بطاقة عضوية على نفس درجة القيد قبل صدور قرار عاشور المطعون فيه.

