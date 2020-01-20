أخبار مصر | "التضامن": 2.6 مليون أسرة يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": 2.6 مليون أسرة يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتولى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يغطي حتى الآن 2.6 مليون أسرة أي ما يعادل أكثر من 10 مليون مواطن، حيث يعد برنامج تكافل دعما مشروطا لدخل الأسرة يهدف إلى زيادة استهلاكها من الغذاء، والحد من الفقر، وفي الوقت نفسه تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية.

وأشارت الوزيرة، إلى ضمان حصول الأسر الأولى بالرعاية على خدمات التغذية الأساسية يهدف البرنامج إلى بناء "رأس المال البشري" للجيل القادم.

ويعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أُطلق في عام 2015 بمساهمة من البنك الدولى علي مرحلتين الأولى في 2015 بقيمة 400 مليون دولار، والثانية في 2019 بقيمة 500 مليون دولار، فى إطار محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى.

