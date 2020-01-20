أخبار مصر | برلمانية: الحمولة الزائدة لسيارات النقل تتسبب في كوارث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: الحمولة الزائدة لسيارات النقل تتسبب في كوارث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن انتشار حالات كثيرة لسقوط بعض الكباري وخاصة كباري المشاة، بسبب عدم التزام الشاحنات الكبيرة بالحد الأقصى للحمولة المسموح بها، مؤكدة أن هذا الأمر أصبح يهدد سلامة الجميع ويعرض حياتنا للخطر، خاصة وأنها تسبب الكثير من الحوادث وتودي بحياة المواطنين، وتتلف الكبارى والممتلكات العامة أيضا.

وأشارت "يوسف" في بيان لها، إلى أن الحمولة الزائدة تسبب تهالك الطريق ويتقلص عمره، حيث إن مخالفات النقل الثقل من الأسباب الرئيسية لتدمير الطرق المصرية، كما أن حمولات سيارات النقل الزائدة تؤدي إلى تهالك وتدمير شبكات الطرق، فضلا عن بشاعة حوادثها فهي تحصد العديد من الأرواح.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة وضع استراتيجية بالتعاون بين وزارتي النقل والداخلية لمنع الحمولات الزائدة وتوقيع غرامات وعقوبات قوية ضد المخالفين.