أخبار مصر | بث مباشر.. القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار بحضور السيسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار بحضور السيسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لفعاليات القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار، التي انطلقت اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، و53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في أفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد القمة إبرام صفقات استثمارية كبرى في مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات.