أخبار مصر | ممثلو البنك الدولي يشيدون بـ"تكافل وكرامة": الأكبر في الشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثلو البنك الدولي يشيدون بـ"تكافل وكرامة": الأكبر في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأدار أعضاء الوفد، حوارًا مع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، لمعرفة أراءهم في البرنامج وكيفية تأثيره على حياتهم، حيث يعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يغطي حتى الآن 2.6 مليون أسرة، أي ما يعادل أكثر من 10 ملايين مواطن.
وقالت نيفين القباج، إن وفد المديرين التنفيذين، اطلع على إجراءات وخطوات العمل في برنامج تكافل وكرامة، وطرق الاستهداف والتنقية وإدارة عمليات التظلمات، ودمج برامج الدعم النقدي، ومنها الضمان الاجتماعي في برنامج واحد هو تكافل وكرامة.
وأوضحت أن وفد البنك الدولي، أبدى رغبته في تقديم مزيد من الدعم الفني، لفريق عمل البرنامج وكذلك دراسة الاستفادة من خبرات الدول صاحبة التجارب الشبيهة، وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير برامج الدعم النقدي في دول أخرى.
ونوهت بأنه تم استعراض الخطوات المستقبلية للبرنامج وعلى رأسها التركيز على تمويل المشروعات ونقل الأصول الإنتاجية للأسر الشابة والأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.
وعلى هامش الزيارة، سلمت وزيرة التضامن ووفد البنك الدولي، بطاقات مساعدات كرامة لمستفيدين جدد ومستفيدين تم تحويلهم من الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة.
كما سلمت الوزيرة، عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة، كراسٍ كهربائية ومساعدات لعدد آخر من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.
وأكد المديرون التنفيذيون للبنك الدولى، أن برنامج تكافل وكرامة، يتوافق إلى حد كبير، مع مشروع البنك الدولي "رأس المال البشري".
وتعليقا على هذا المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن مشروع تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية، من أكثر المشروعات التي تساهم في تحقيق عدة أهداف أممية للتنمية المستدامة.