أخبار مصر | "صناع الخير": خدمات إنسانية مجانية لـ960 ألف مواطن بمحافظات مختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير": خدمات إنسانية مجانية لـ960 ألف مواطن بمحافظات مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المؤسسة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية وفاعلي الخير أطلقت مبادرة إنسانية جديدة من داخل قرى الزيات والخرطوم بالوادي الجديد أقصى غرب مصر، تستهدف المبادرة توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين، في القرى والتجمعات السكانية والبدوية والصحراوية في كل محافظات مصر، وبخاصة الأشد احتياجا في المناطق الحدودية منها.

وأشار خلال ندوة ببوابة "الخليج 365" الإلكترونية، إلى أن المبادرة انطلقت من داخل قرى الزيات والخرطوم وشرق بولاق بمراكز الداخلة والخارجة وبلاط بالوادي الجديد، حيث تم توزيع 500 بطانية بهذه القرى وأن اختيار قرى مراكز محافظة الوادي الجديد في أقصى غرب مصر يأتي تأكيدا على استهداف المؤسسة لدعم شرائح غير القادرين في التجمعات البدوية والصحراوية والقرى والنجوع والعزب في محافظات مصر المختلفة.

وأوضح زمزم، أن المبادرة الجديدة سوف تقوم أيضا بتوزيع بطاطين الشتاء في محافظات البحيرة، والفيوم، وبني سويف، وشمال وجنوب سيناء، والغربية، والمنيا، والشرقية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وقنا، الأقصر، وأسوان، وسوهاج، والمنيا، والوادي الجديد.

وتابع: أنه تم تقديم خدمات إنسانية خيرية مجانية لأكثر من 960 ألف مواطن في محافظات مصر المختلفة وبخاصة المناطق الأشد احتياجا والمناطق الحدودية، كما استفاد 45 ألف أسرة بواقع 135 ألف مواطن من المساعدات الموسمية والمشروعات التنموية ووصلات المياه ومحطات تنقية مياه الشرب وتقسيمها كالتالي:-