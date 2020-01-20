أخبار مصر | "صناع الخير": خدمات إنسانية مجانية لـ960 ألف مواطن بمحافظات مختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير": خدمات إنسانية مجانية لـ960 ألف مواطن بمحافظات مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار خلال ندوة ببوابة "الخليج 365" الإلكترونية، إلى أن المبادرة انطلقت من داخل قرى الزيات والخرطوم وشرق بولاق بمراكز الداخلة والخارجة وبلاط بالوادي الجديد، حيث تم توزيع 500 بطانية بهذه القرى وأن اختيار قرى مراكز محافظة الوادي الجديد في أقصى غرب مصر يأتي تأكيدا على استهداف المؤسسة لدعم شرائح غير القادرين في التجمعات البدوية والصحراوية والقرى والنجوع والعزب في محافظات مصر المختلفة.
وأوضح زمزم، أن المبادرة الجديدة سوف تقوم أيضا بتوزيع بطاطين الشتاء في محافظات البحيرة، والفيوم، وبني سويف، وشمال وجنوب سيناء، والغربية، والمنيا، والشرقية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وقنا، الأقصر، وأسوان، وسوهاج، والمنيا، والوادي الجديد.
وتابع: أنه تم تقديم خدمات إنسانية خيرية مجانية لأكثر من 960 ألف مواطن في محافظات مصر المختلفة وبخاصة المناطق الأشد احتياجا والمناطق الحدودية، كما استفاد 45 ألف أسرة بواقع 135 ألف مواطن من المساعدات الموسمية والمشروعات التنموية ووصلات المياه ومحطات تنقية مياه الشرب وتقسيمها كالتالي:-
- 40 ألف استفادوا من الوجبات المجمدة دجاج
- 4100 كرتونة رمضان (3000 كرتونة + 1000 دقيق وقمح لأهالينا في حلايب وشلاتين)
- 12 ألف استفادوا من بطاطين الشتاء فى سانت كاترين والوادى الجديد وغيرها من المحافظات
- 500 ألف شنطة مدرسية تم توزيعها على طلاب المدارس فى المناطق الأشد احتياجا
- 200 مشروع تنموي صغير تم تقديمه لـ200 ألف أسرة غير قادرة لدعمها على كسب قوتها
- 100 عروسة تم دعم زوجها من خلال مبادرة فرحة لتزويج الفتيات اليتيمات.
- 1000 أسرة استفادوا من خدمات إعادة الأعمار ووصلات المياه بالقرى الأشد احتياجا
- 2000 أسرة أستفادوا من إنشاء المؤسسة لعدد 8 محطات تنقية مياه الشرب في حلايب وشلاتين بواقع 250 أسرة لكل محطة بحلايب وشلاتين.
وتعتبر مؤسسة صناع الخير، مؤسسة خيرية تنموية مصرية بدأت بمجموعة من الشباب ذو الخبرات المتنوعة والمتخصصة، وبرغبة حقيقية في تنمية المجتمع وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، بهدف الارتقاء بمجالات الصحة والتعليم كوسيلة لتحسين جودة الحياة، حيث بدأت نشاطها في 112017، وأشهرت في 372017 برقم 10603 بوزارة التضامن الاجتماعي.