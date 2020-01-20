أخبار مصر | 'عدو الصحافة'.. منع نشر اسم وصورة مالك جريدة التحرير ومحاسبة المخالفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'عدو الصحافة'.. منع نشر اسم وصورة مالك جريدة التحرير ومحاسبة المخالفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة الصحفيين، منع نشر اسم وصورة مالك جريدة التحرير ورجل الأعمال أكمل قرطام، ورئيس مجلس إدارتهاإنجي الحداد، في كل الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية بمصر، واستبدالهما بلقب: "عدو الصحافة والصحفيين".

وقال مصدر بمجلس نقابة الصحفيين في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية العقابية تجاه أي زميل غير ملتزم بقرار المجلس بأي صحيفة، مؤكدًا أن قانون النقابة يعطي للمجلس الحق في محاسبة من يخالف قراره.

Advertisements

وأعلن مجلس النقابة في بيان له، اتخاذه كل الإجراءات القانونية، للحفاظ على حقوق الزملاء الذين دخل اعتصامهم شهره السادس ضد إجراءات مجحفة اتخذتها الإدارة، ومحاولات ملتوية للتصفية، والالتفاف حول حقوق الزملاء العاملين.

وأكد المجلس إدانته للقرار غير المسؤول والملتف على حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، الذي اتخذه مالك الجريدة وإدارتها بتصفيتها.

وأكد مجلس النقابة أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية وغيرها مما يلزم القيام به، حفاظًا منه على حقوق ومصالح الزملاء، وعدم تركهم ومهنتهم ومستقبلهم رهنًا لتعسف ومناورات مالك الجريدة وإدارتها، المُصرة على المضي في إجراءاتها المعادية للصحافة والصحفيين.