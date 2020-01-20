أخبار مصر | "صناع الخير": "ولادنا في عنينا" وقعت الكشف على 100 ألف طالب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير": "ولادنا في عنينا" وقعت الكشف على 100 ألف طالب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة "صناع الخير"، أن مبادرة "ولادنا في عنينا" وقعت الكشف على 100 ألف طالب خلال العام الدراسي الماضي، على أمراض العيون والأنيميا والسكر والجلدية للتوعية ضد انتشار العدوى لطلاب مدارس القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا حصولهم على أدوية ونظارات طبية أو إجراء عمليات.

وأكد زمزم خلال ندوة ببوابة "الخليج 365" الإلكترونية، أن نسبة الغياب في المدارس انخفضت بعد 3 شهور من المبادرة، بسبب حل ما كان يعيق الطلاب عن الذهاب للمدرسة، مشيرا إلى أن استهداف الأهالي جزء أساسي من المبادرة، حيث تجري لهم محاضرات توعية بالتغذية السليمة لأولادهم، وعدم إعطائهم دواء دون استشارة طبيب، حيث إن تناول مضاد حيوي دون ضرورة جريمة.

وأكد على أن المؤسسة تسير على استراتيجة معينة للكشف على أكبر عدد من المواطنين خلال 5 أعوام لتقديم الخدمات الإجتماعية لغير القادرين.

وتعتبر مؤسسة صناع الخير، مؤسسة خيرية تنموية مصرية بدأت بمجموعة من الشباب ذو الخبرات المتنوعة والمتخصصة، وبرغبة حقيقية في تنمية المجتمع وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، بهدف الارتقاء بمجالات الصحة والتعليم كوسيلة لتحسين جودة الحياة، حيث بدأت نشاطها في 112017، وأشهرت في 372017 برقم 10603 بوزارة التضامن الاجتماعي.

