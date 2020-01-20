أخبار مصر | برلماني: نجاح منتدى غاز شرق المتوسط أصاب الدوحة وأنقرة بالجنون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: نجاح منتدى غاز شرق المتوسط أصاب الدوحة وأنقرة بالجنون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول، التي أشار فيها إلى أن الانتقاد الموجه لمنتدى غاز شرق المتوسط يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح وأنها نجحت في لفت الأنظار وأنه جرى التوقيع بالأحرف الأولى على تأسيس هذا المنتدى ليكون منظمة دولية لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وأكد "السويدي" في بيان له أصدره اليوم الاثنين، أن الانتقادات والحملة المشبوهة ضد هذا النجاح الكبير الذي حققته مصر لم يصدر إلا من قوى الشر والظلام والإرهاب ممثلة في الآلة الإعلامية ومنصات السوشيال ميديا التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وهي معروفة أنها ممولة بأموال قطرية وتبث من داخل قطر وتركيا مشيرا إلى أن نظام الدوحة ممثلا في أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد ونظام أنقرة ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان يصابان بالهوس والجنون كلما تقدمت مصر إلى الأمام وحققت مثل هذه النجاحات الكبيرة.

وقال النائب طلعت السويدي، إن أكبر دليل على نجاح هذا المنتدى هو رجوع دول إيطاليا وقبرص واليونان إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقته للانضمام إلى هذه الاتفاقية إضافة إلى أن فرنسا تقدمت بطلب رسمي لتكون عضوًا كاملًا بالمنتدى وليس مراقبًا كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بطلب لتكون عضوا مراقبا مؤكدا أن ذلك الأمر لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال مصداقية مصر لدى المجتمع الدولي والدور التاريخي والمحورى الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية.