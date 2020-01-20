أخبار مصر | برلماني: نتائج مؤتمر برلين تؤكد انتصار العالم لرؤية القيادة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: نتائج مؤتمر برلين تؤكد انتصار العالم لرؤية القيادة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جون طلعت عضو مجلس النواب، إن النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين بشأن الأوضاع في ليبيا تؤكد انتصار العالم لرؤية القيادة المصرية التي عبرت عنها لسنوات طويلة مضت بشأن ضرورة الحل السلمي بعيدا عن النزاعات العسكرية المسلحة.

وأشار "طلعت" في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن مصر سبقت الجميع في التحذير من خطر الإرهاب في ليبيا وخطورة وجود عناصر مسلحة اجنبية في طرابلس بدعم ورعاية دول بعينها، وأنه بالأمس شاهدنا الرئيس الفرنسي وهو يعيد نفس ما سبق أن حذرنا منه ويعرب عن قلقه من نقل العناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التزام الدول المشاركة في مؤتمر برلين بحظر إرسال السلاح إلى ليبيا بموجب قرارات الأمم المتحدة وتعهدها بعدم التدخل في الشأن الليبي هو صفعة مدوية على وجه أردوغان الذي كان يسعى لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الحكومة الإخوانية في طرابلس، متابعا: "موقف أردوغان أصبح مكشوفا أمام العالم أجمع واستمراره لدعم المليشيات الإرهابية في ليبيا يعني بوضوح عدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية".

