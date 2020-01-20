أخبار مصر | الزراعة تعلن التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزراعة تعلن التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة سبل التعاون بين دول القارة السمراء، خاصة في ظل رئاسته للاتحاد الأفريقي.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الحقلية المصرية، وأصناف الخضر، بالمزارع المشتركة مع الدول الأفريقية، في سبيل زيادة انتشار تقاوي المحاصيل الحقلية والخضر المصرية في دول القارة.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تلك الخطوة تعد تطورًا إيجابيًا نحو إنتاج تقاوي المحاصيل الحقلية والخضر المصرية، والتي تلائم البيئة الأفريقية، كأحد وسائل القوى الناعمة المصرية في أفريقيا، ومصدر من مصادر الدخل القومي لمصر، باعتبارها صناعة واعدة.

ولفت إلى أن ذلك أيضًا يعد ضمن أهداف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لزيادة التواجد المصري الفعال في القارة الأفريقية، من خلال تسويق المنتجات الزراعية المصرية، باعتبارها مصدرا من مصادر الدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي.

وشهد "القصير" توقيع بروتوكول تعاون، بين مشروع إنشاء المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية، ومعهد بحوث البساتين، التابع لمركز البحوث الزراعية، في مجال إنتاج تقاوي أصناف الخضر (بعض هجن الطماطم مثل أجياد ٧، أجياد ١٦، هجين الخيار الأرضي وهجين الصوب) المصرية بالمزارع المشتركة مع الدول الأفريقية.

ويأتي ذلك لتوفير تقاوي خضر مصرية عالية الجودة والإنتاجية لزراعتها وتسويقها في بعض الدول الأفريقية.



ووفقا للبروتوكول، سيقوم معهد بحوث البساتين، بالتعاون مع مشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية في استنباط وإنتاج هجن خضر مصرية (هجن الطماطم والخيار والفلفل الأحمر وكنتالوب) ذات جودة وإنتاجية عالية بالمزرعة المصرية المشتركة مع زنزبار بتنزانيا من خلال باحثي المعهد.

وشهد الوزير، توقيع بروتوكول تعاون بين المشروع ذاته، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بهدف إنتاج تقاوي أصناف وهجن المحاصيل الحقلية المصرية بالمزارع المشتركة في الدول الأفريقية، لتوفير تقاوٍ عالية الإنتاجية لزراعتها وتسويقها في بعض الدول الأفريقية.

ووفقا للبروتوكول، يتعاون معهد بحوث المحاصيل الحقلية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، مع مشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية، لاستنباط وإنتاج هجن وأصناف محاصيل حقلية مصرية، ذات إنتاجية عالية بالمزارع المصرية، المشتركة مع القارة، من خلال التعاون بين باحثي المعهد والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

كما حضر الدكتور محمد جبر، مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور ماهر المغربي، المدير التنفيذي لمشروع إنشاء المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية.