أخبار مصر | الزراعة تعلن التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزراعة تعلن التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة سبل التعاون بين دول القارة السمراء، خاصة في ظل رئاسته للاتحاد الأفريقي.
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تلك الخطوة تعد تطورًا إيجابيًا نحو إنتاج تقاوي المحاصيل الحقلية والخضر المصرية، والتي تلائم البيئة الأفريقية، كأحد وسائل القوى الناعمة المصرية في أفريقيا، ومصدر من مصادر الدخل القومي لمصر، باعتبارها صناعة واعدة.
وشهد "القصير" توقيع بروتوكول تعاون، بين مشروع إنشاء المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية، ومعهد بحوث البساتين، التابع لمركز البحوث الزراعية، في مجال إنتاج تقاوي أصناف الخضر (بعض هجن الطماطم مثل أجياد ٧، أجياد ١٦، هجين الخيار الأرضي وهجين الصوب) المصرية بالمزارع المشتركة مع الدول الأفريقية.
ويأتي ذلك لتوفير تقاوي خضر مصرية عالية الجودة والإنتاجية لزراعتها وتسويقها في بعض الدول الأفريقية.
ووفقا للبروتوكول، سيقوم معهد بحوث البساتين، بالتعاون مع مشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية في استنباط وإنتاج هجن خضر مصرية (هجن الطماطم والخيار والفلفل الأحمر وكنتالوب) ذات جودة وإنتاجية عالية بالمزرعة المصرية المشتركة مع زنزبار بتنزانيا من خلال باحثي المعهد.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.