أخبار مصر | "صناع الخير": "عنيك في عنينا" كشفت على 185 ألف مواطن

وأضاف أن ذلك من خلال تقديم خدمات الكشف المجاني وتوزيع العلاج وتحديد الحالات التي تحتاج لتدخلات جراحية من خلال فريق من أمهر وأشهر أطباء العيون، مع صرف النظارات بالمجان.

وأكد خلال ندوة ببوابة "الخليج 365" الإلكترونية، أن المبادرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف القضاء على الأمراض المسببة للعمى مثل المياه البيضاء والمياه الزرقاء "الجلوكوما".

وتابع أنه تم توقيع الكشف على 185 ألف مواطن، خلال فعاليات المبادرة، خلال عامين من إطلاقها.