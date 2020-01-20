أخبار مصر | "صناع الخير": "عنيك في عنينا" كشفت على 185 ألف مواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير": "عنيك في عنينا" كشفت على 185 ألف مواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المؤسسة نجحت في مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن مسببات العمى في 27 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.
وأضاف أن ذلك من خلال تقديم خدمات الكشف المجاني وتوزيع العلاج وتحديد الحالات التي تحتاج لتدخلات جراحية من خلال فريق من أمهر وأشهر أطباء العيون، مع صرف النظارات بالمجان.
وأكد خلال ندوة ببوابة "الخليج 365" الإلكترونية، أن المبادرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف القضاء على الأمراض المسببة للعمى مثل المياه البيضاء والمياه الزرقاء "الجلوكوما".
وتابع أنه تم توقيع الكشف على 185 ألف مواطن، خلال فعاليات المبادرة، خلال عامين من إطلاقها.
وتعتبر مؤسسة صناع الخير، مؤسسة خيرية تنموية مصرية، بدأت بمجموعة من الشباب ذوي الخبرات المتنوعة والمتخصصة، وبرغبة حقيقية في تنمية المجتمع وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، بهدف الارتقاء بمجالات الصحة والتعليم كوسيلة لتحسين جودة الحياة.
وبدأت نشاطها في 1-1-2017، وأشهرت في 3-7-2017 برقم 10603 بوزارة التضامن الاجتماعي.