أخبار مصر | اليوم.. انطلاق قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية بحضور السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انطلاق قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية بحضور السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الاثنين، قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في أفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد القمة إبرام صفقات استثمارية كبرى في مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات.

وتتضمن أولى جلسات القمة نقاشا حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول أفريقيا وبريطانيا في ضوء خطط الأخيرة للخروج من الاتحاد الأوروبى، حيث سيتناقش الزعماء المشاركون بالقمة مع رؤساء مؤسسات الأعمال البريطانية سبل توسيع رقعة التعاون الإقليمي والتجارة والفرص الاستثمارية في القارة.

