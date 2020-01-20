أخبار مصر | وزير الرياضة يطلق برنامج "تحدي الشباب 2020"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يطلق برنامج "تحدي الشباب 2020" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، برنامج "تحدي الشباب 2020" والذي تنظمة الوزارة تحت شعار "وقتنا.. دورنا.. مستقبلنا"، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، والبرنامج الإنمائي، وهيئة بلان الدولية.

وجاء ذلك بحضور برونومايس، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمصر، ورندا أبو الحسن، ممثلة البرنامج الإنمائي بمصر، ومدثر صديقي، ممثل هيئة بلان الدولية.

ويهدف برنامج تحدي الشباب 2020، إلى تدريب النشء والشباب من سن 14 إلى 24 سنة، على الابتكار من أجل التنمية، وعمل مشروعات ريادة أعمال مجتمعية تتسم بالابتكار والإبداع، تبنى على الشراكة الفعالة والبرامج التي تنفذها الوزارة بشراكة المنظمات الدولية.

كما يهدف إلى استضافة الشباب الفائز في تحدي الشباب الأول، والذي عقد في عامي 2018-2019 من 5 دول السودان، زمبابوي، شمال مقدونيا، تايلاند، باكستان.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن البرنامج يرتبط بموضوع تنمية المهارات والتي تركز على توفير السبل المستدامة كافة؛ لتأمين حياة كريمة للإنسان.

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وتابع أن ذلك "في ظل الرعاية والدعم الكامل الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب مصر، وخاصة فيما يتعلق بمجالات تدريب، وتأهيل الشباب، في كل ما يتعلق بتنمية مهارات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030".



وأورد الوزير، خلال كلمته، أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن سلسة البرامج والمشروعات التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة في مجالات تكنولوجية، وريادة الأعمال، والمهارات الحياتية، ومشاركة المؤسسات والمنظمات الدولية والجهات المعنية بالشباب في التدريب، داخل الهيئات الشبابية والرياضية والجامعات والمعاهد والمدارس.

وهنأ الوزير، الشباب الفائز في مبادرة "تحدي الشباب لعام 2018-2019" وقام بتسليمهم جوائز البرنامج.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة برنامج "تحدي الشباب" في 10 محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، كفر الشيخ، الغربية" بتدريب مدربين من مدربي الماستر للتنفيذ مع النشء والشباب من خلال معسكرات على مستوى الـ10 محافظات المستهدفة بواقع 50 مشاركا في كل معسكر ومحافظة.

ويتم تصعيد خمس فرق من الـ10 محافظات المستهدفة يحصل كل فريق على 16 ألف جنيه تتحملها الجهات المشاركة على أن يتم متابعة الفرق الفائزة لترشيح وتصعيد فريقين للمشاركة في المسابقة العالمية "تحدي الشباب" في إطار مبادرة جيل منطلق العالمية.