أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يتابع موقف المشروعات الجارية بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يتابع موقف المشروعات الجارية بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمكتبه اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة، بخاصة في القطاعات الخدمية، التي تهم المواطنين، وتذليل أيه معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وأكد "شعراوي"، أهمية بذل أقصى جهد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أي مشكلات، مشددًا على ضرورة التواصل معهم من خلال اللقاءات الأسبوعية وقنوات التواصل كافة؛ للاستماع إلى مقترحاتهم وحل مشكلاتهم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وبحث "شعراوي"، خلال اللقاء، في مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي تتجاوز 213 مليون جنيه وتتضمن مشروعات دعم البنية التحتية.

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كما تابع مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة؛ لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين والتي تتجاوز تكلفتها 300 مليون جنيه خلال العام الحالي فقط.

الوزير بحث أيضًا جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات.

واستعرض اللقاء جهود توفير فرص عمل للشباب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة.