أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن معوقات سفر المواطنين لأداء الحج والعمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن معوقات سفر المواطنين لأداء الحج والعمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأوضحت "حسونة" في بيان لها أن هناك العديد من الممارسات الخاطئة من قبل بعض شركات السياحة، تمنع المواطنين من أداء مناسك الحج والعمرة، نتيجة لتضررهم من السوق السوداء للتأشيرات والتي تولدت في مصر نتيجة وجود عدد محدد من التأشيرات مخصص لكل شركة من شركات السياحة. وأوضحت "حسونة" في بيان لها أن هناك العديد من الممارسات الخاطئة من قبل بعض شركات السياحة، تمنع المواطنين من أداء مناسك الحج والعمرة، نتيجة لتضررهم من السوق السوداء للتأشيرات والتي تولدت في مصر نتيجة وجود عدد محدد من التأشيرات مخصص لكل شركة من شركات السياحة. وأكملت أنه ونتيجة لعدم وجود رقابة فعالة خالفت بعض الشركات، ضوابط بيع التأشيرات، وبيعها بأسعار مضاعفة، ما أدى إلى تضرر المواطنين من هذه الممارسات ومنعهم من أداء مناسك العمرة والحج. وذكرت في هذا الصدد، ما حدث في موسم الحج السابق، وهو الاحتيال على البسطاء من الناس للاستيلاء على أموالهم مقابل تحقيق حلم أداء مناسك الركن الأعظم من الدين الإسلامي.

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن وجود العديد من الممارسات الخاطئة من قبل بعض شركات السياحة، أدت إلى عرقلة إجراءات سفر المواطنين لأداء مناسك العمرة والحج.

ولفتت إلى أنه تم ترحيل ومنع سفر نحو 600 مواطن مصري قصدوا الأراضي السعودية للحج، ولكن بتأشيرات منحتها لهم سلطات المملكة بغرض السياحة والترفيه وليس للحج.

وأردفت أن السماسرة والشركات، أقنعوا ضحاياهم بصلاحية هذه التأشيرات لأداء مناسك الحج وأغروهم بأسعار تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه وهى الأقل من السائدة فى السوق، وهو ما اكتشفته السلطات السعودية حين وصولهم أراضيها فقامت بإعادتهم إلى مطار القاهرة على الفور.

واختتمت بأنه نتيجة لانتشار العديد من الممارسات الخاطئة من قبل السماسرة وبعض شركات السياحة، والتي وقع ضحيتها المواطن الذي يطمح في أداء مناسك العمرة والحج، مطالبة بضرورة بحث المعوقات والممارسات الخاطئة، والوقوف على حل فوري وسريع لها.