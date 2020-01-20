شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين» تشيد بلقاءات السيسي في برلين «رفع رأس مصر أمام العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة محمد عبدالستار، بلقاءات ومباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش حضوره فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

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وقال النقيب العام للفلاحين إن رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى، نشر صورا تجمع قادة دول العالم، وهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يظهر فيها الرئيس السيسي متحدثا وقادة العالم تنصت لكلامه، وتابع «السيسي رفع راس مصر أمام العالم».

وأضاف نقيب عام الفلاحين في تصريحات له، الاثنين، أن وسائل الإعلام الدولية نشرت لقطات معبرة من مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي استضافته ألمانيا،أظهرت اللقطات المصورة حضورا كبيرا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة العالم ينصتون للاستماع إلى رؤية مصر بشأن ما يجري في ليبيا،وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه كان هناك تجاهل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي غادر ألمانيا قبل إعلان البيان الختامي للمؤتمر.

وفي الوقت الذي أظهرت لقطات العدسات العالمية الرئيس السيسي يشرح للقادة الدوليين موقف مصر من الأزمة، ظهر أردوغان واقفا خلال أحد المشاورات الجانبية، وكأنه يتلقى التعليمات من المستشارة أنجيلا ميركل،مما يظهر حجم مصر وحجم تركيا أمام العالم أجمع،كما بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو،تطورات الأوضاع في ليبيا،وأكد على أنه لا سبيل لتسوية الأزمة في ليبيا إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية وأمنية واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود.