شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب «الدورة 51» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 22 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار «مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع».

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وأوضح «الخشت» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الجامعة تشارك في المعرض بجناح خاص، وبأكثر من 1000 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات عدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، مشيرًا إلى أن هناك تنوعًا في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة، من تاريخ واجتماع وفلسفة وعلم النفس والطب والآثار والزراعة والسياسة والاقتصاد والإعلام، ومن أحدث الكتب التي تشارك بها الجامعة، كتاب التفكير النقدي وكتاب ريادة الأعمال، وكتاب إدمان الإنترنت: دليل للتقييم والعلاج، ومعجم الأديان العالمية.

وأضاف أن الجامعة ستشارك بمجموعة من الكتب المترجمة عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والفارسية، التي تصدر ضمن مشروع جامعة القاهرة للترجمة، وهو المشروع الذي تهدف من خلاله الجامعة إلى تأسيس منبر للإبداع الفكري والثقافي في شتى صنوف المعرفة الإنسانية، كما تشارك الجامعة بمجموعة من المجلات العلمية للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، بالإضافة إلى المجلة الدولية للجامعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS.

يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أطلق مبادرة «خذ كتابًا وضع كتابًا» التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعي الثقافي لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي من خلال آلية جديدة لتبادل الكتب دون نفقات وتسمح للجميع بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، كما تقوم الجامعة بتوزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة، خلال الموسم الثقافي للجامعة، كما ألغى الدكتور الخشت، مؤخرًا، زيادة رسوم دخول مكتبات الجامعة، مؤكدًا رفضه تحميل الطلاب أو الباحثين في الدراسات العليا أية أعباء مالية إضافية.