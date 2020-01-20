شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات قمة «أفريقيا- بريطانيا للاستثمار» بحضور السيسي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فعاليات القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار 2020، اليوم الإثنين، التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

يشارك في القمة أيضا نحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والإفريقية، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في إفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء.