شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تأسيس شركة مساهمة باسم (مصر الرقمية للاستثمار ) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بالترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم ( مصر الرقمية للاستثمار ) يكون غرضها دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بشأن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى تضم وزراء الرى والتنمية المحلية والإسكان ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن وزارة المالية .

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمخطط تنمية أراضي الساحل الشمالي.

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واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه تم إعداد تصوّر شامل للحالات الموجودة ومشكلات المستثمرين بالساحل الشمالي، وتصنيفها، وآليات التعامل معها، ومن ثم سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، تمهيداً لبدء التنفيذ على الفور.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأعمال التي انتهت إليها اللجنة، التي تم تشكيلها بشأن أراضي الساحل الشمالي برئاسة وزير الإسكان، فيما يتعلق بتقسيم كافة التصرفات طبقا للتعامل القانوني الذي سيتم مع تلك التصرفات وتقسيمها إلى أراض بحسب نسب التنفيذ بها تتراوح ما بين 0 – 30 %، وأراض نسب تنفيذها من 31 – 50 %، وهناك أراض نسب تنفيذها تتراوح ما بين 51%- 70% ، كما يوجد أراض نسب تنفيذها من 71% - 99%.