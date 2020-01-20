كيف تحول عداد الكهرباء إلى مسبوق الدفع × 5 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى عداد الكهرباء مسبوق الدفع الآن إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين نتيجة لدقته ومميزاته العديدة والتى تعتبر دفع قيمة الاستهلاك الفعلى أهمها، ”الخليج 365” يرصد لقراءه خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدى إلى عداد كهرباء مسبوق الدفع، وفيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها:
1- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدى لأخر مسبوق الدفع.
2- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.
3- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.
4- دفع رسوم كارت شحن العداد.
5- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع إذا كان العداد القديم تالف أو به كسر.
ويتميز العداد مسبوق الدفع بأنه يضمن دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلى للمشترك، وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى.
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