شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وحدات سكن مصر المخصصة لموظفي الحكومة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمستوى التشطيبات لوحدات سكن مصر المخصصة لموظفي وزارات العاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيب والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع بأعلى جودة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون طرح الوحدات بشروط ميسرة.

وكان قد تفقد، مشروع الإسكان الاجتماعي، الجارى تنفيذه بمنطقة حدائق العاصمة، بمساحة 33 ألف فدان، والواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، حيث يجري تنفيذ وطرح 33300 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمنطقة.

وتفقد وزير الإسكان، أيضاً، مشروع محطة رفع الصرف الصحي، بطاقة 25 ألف م٣ يوميا، لتخدم مساحة 1600 فدان بمدينة بدر، وتستقبل الصرف الصحى القادم من العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال خط طرد 630 مم.

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وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تفقد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بالحى السابع بمدينة بدر، ويضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، المركز الطبي، بمنطقة الإسكان الاجتماعي، بالحى السابع، بالمدينة، لخدمة سكان مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يتكون من (دور أرضي + أول + غرفة عمليات صغرى + عيادات خارجية متنوعة + غرفة للأشعة + سكن للأطباء).

وكلف الوزير، جهاز المدينة، بطرح المباني الخدمية المختلفة التى يتم الانتهاء من تنفيذها، بمقابل الانتفاع، لمدة زمنية محددة، للقطاع الخاص، لتشغيلها، لخدمة سكان المدينة.

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم وجار تنفيذ وطرح 95 مبنى خدميا بمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وذلك فى إطار تحقيق سياسة وزارة الإسكان، فى توفير مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات، حيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ 35 مبنى خدميا، وجارٍ تنفيذ وطرح والإعداد لطرح تنفيذ 60 مبنى آخر، وتشمل (15 مدرسة – 18 حضانة – 12 وحدة صحية – 35 سوق تجارية – 5 نوادٍ وملاعب – 7 دور للعبادة – 3 للخدمات العامة).

وبحسب مصادر فان سعر الوحدة المقامة على مساحة 118 مترا سيصل لنحو 400 الف جنيه