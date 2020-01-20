شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعديل بعض أحكام مواد إنشاء "جامعة سيناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يحمل رقم 27 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 363 لسنة 2005 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سيناء"، حيث تضمنت المادة الأولى فى القرار المنشور، "يستبدل بنص البند رقم "8" من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005 المشار إليه النص الآتى: 8 كلية إدارة الأعمال".

وجاءت في المادة الثانية، ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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كانت جامعة سيناء، قد أقامت خلال نوفمبر الماضى، احتفالية ضخمة بمناسبة تخريج دفعة جديدة من خريجى الجامعة " الدفعة العاشرة " من طلاب فرع الجامعة بالعريش ، بحضور عددا من الشخصيات العامة من الوزراء و كبار المسئولين وعلى رأسهم د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ود. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي السابق، والدكتور حاتم البلك ، رئيس الجامعة، ولفيف من الشخصيات العامة والمجتمع الأكاديمي، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. وأكد وزير التعليم العالى فى كلمته التى ألقاها خلال الحفل، على الدعم الذى تقدمه الدولة للشباب ومواجهة تحديات العصر، مشيراً إلى دور الجامعات في تأهيل الشباب لمواجهة تلك التحديات، لافتاً إلى الدور الهام الذى تلعبه الجامعات الخاصة في منظومة التعليم العالى المصرية، وإعداد الشباب لسوق العمل وخدمة الوطن في كافة المجالات.