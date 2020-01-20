شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: خطبة الجمعة عن الشهداء وواجبنا نحو أسرهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حول موضوع: "فضل الشهادة ، وواجبنا نحو أسر الشهداء"، مطالبة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.
وقالت الأوقاف، أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قبيل مغادرته إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط ليحل ضيف شرف على مؤتمر: "علماء أفريقيا التسامح والاعتدال ضد التطرف والإرهاب"، إن أفريقيا منا ونحن منها ، تربطنا أواصر كثيرة ، همومنا مشتركة ، وتحدياتنا مشتركة ، ومصيرنا مشترك ، وتعد مواجهة التطرف والإرهاب ، والعمل على نشر ثقافة التسامح والاعتدال ، وإحلال ثقافة الحوار والعيش المشترك محل الاحتراب والاقتتال ، هدفًا مشتركًا وأولوية لنا جميعا ، إذ لا نماء ، ولا تنمية ، ولا تقدم.
وأضاف جمعة ، فى بيان أمس الأحد ، لا ازدهار ، ولا رخاء ، بل لا اقتصاد ولا حياة ولا أمن ولا استقرار دون القضاء المشترك على الإرهاب والتطرف ، إذ لا أحد في العالم بمعزل عن شره ، ذلك أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له ولا صديق له ولا عهد له ولا ذمة له ولا أمان له ، وأنه يأكل من يصنعه ومن يأويه ، فمن لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه أصلا ولا يرتجى منه خير أبدا .
وتابع وزير الأوقاف قائلا :" بما أن مواجهة الفكر بالفكر ، ودحضه بالحجة والبرهان ، ورفع الغطاء الديني عن الجماعات الإرهابية و المتطرفة وتعريتها فكريًا وأيدلوجيا ، أحد أهم أسلحة المواجهة ، تأتي أهمية هذا الموتمر : " علماء أفريقيا التسامح والاعتدال ضد التطرف والإرهاب " في بلاد الشنقيط ، بلاد العلم والأدب ، لنقف معًا صفًا واحدًا في مواجهة قوى الشر والضلال ، نصرة لديننا وأوطاننا وأمتنا ، والإنسانية".
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