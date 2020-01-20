شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 213 مليون جنيه قيمة مشروعات الخطة الاستثمارية للمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمكتبه اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين، وتذليل أيه معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، وذلك فى ضوء متابعة المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى المحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم الاثنين، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد خلال اللقاء على أهمية بذل أقصى جهد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أى مشكلات مشدداً على ضرورة التواصل معهم من خلال اللقاءات الاسبوعية وكافة قنوات التواصل للاستماع إلى مقترحاتهم وحل مشكلاتهم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية .

كما تابع شعراوى خلال اللقاء مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة والتى تتجاوز 213 مليون جنيه وتتضمن مشروعات دعم البنية التحتية، كما تابع مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين، والتى تتجاوز تكلفتها 300 مليون جنيه خلال العام الحالى فقط.

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و بحث وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة ، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات ، كما استعرض اللقاء جهود توفير فرص عمل للشباب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة .

من ناحية أخرى كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أنه تم الانتهاء من الجزء النظرى فى التدريب للمرشحين لتولى مناصب قيادية والذى استغرق 3 أسابيع بمركز التنمية المحلية بسقارة وبدأ التدريب العملى حول كل ما يتعلق بأعمال المحليات، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع محافظتي القاهرة والجيزة على عمل لقاء كل أسبوع مع المحافظ والسكرتير العام وأحد نواب المحافظ على أن تتولى المحافظة فى اليوم الأول من كل أسبوع إعداد برنامج تدريب نظرى على مهام كل من رئيس الحى والمركز والمدينة.

ويشتمل التدريب أيضاً على المهارات الإدارية والمالية والفنية وشئون العاملين والتعامل مع النواب والمواطنين وموضوعات الإنارة والتخطيط وعمل الإدارات الهندسية والأملاك والتراخيص والمحلات والنظافة والإشغالات والتقنين والتصالح، و طلاء المباني والمناطق العشوائية و الصناعية والاستثمار والحملة الفنية والحفاظ على المال العام والمعدات بالإضافة إلى باقى المهام.