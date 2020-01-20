شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تعقد مؤتمرًا لتدريس الإنجليزية لغير الناطقين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف كلية التعليم المستمر ومجلس NileTESOL المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لتدريس اللغة الانجليزية لغير الناطقين بها بعنوان، "التدريس الديناميكي: تبادل وجهات النظر والتدريبات الملهمة." وذلك الثلاثاء المقبل بمقر الجامعة بالتجمع

يضم المؤتمر جلسات عامة وورش عمل وحلقات نقاش وندوات وجلسة ملصقات وتناقش الجلسات العامة عدة موضوعات منها التفكير وتحليل واستعادة التجارب الملموسة من أجل تعليم مؤثر، وإعداد الطلاب للمستقبل، وإدارة الفصول الرقمية،وخلق مساحة للإلهام في الفصول الدراسية.

تشمل الموضوعات الأخرى محو الأمية البصرية وقوة الصورة، وكيف أن القراء الناجحون هم طلاب ناجحون، والطريقة لجعل مدرس اللغة الإنجليزية فعال.

يتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد موسى، رئيس NileTESOL ، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور جيمس كيترير، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماثيو هندرشوت، العميد المشارك لجمعية المكتبات الأمريكية، ومي مجدي، الرئيس المشارك لNileTESOL2020 و دينا أبو المجد، الرئيس المشارك لNileTESOL2020.

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يتحدث في الجلسات العامة ناتاشا أجراوال، من المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية في مصر بالسفارة الأمريكية، وسوزيت بيتيت، محررة ELT بدار نشر يورك برس، و نيكبيتشي، مدير إصدارات نيك بيتشي، ومها بالي، أستاذ مشارك ممارس بمركز التعلم والتدريس، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أما المتحدثون في الجلسات الأخرى هم أليكس وارن، المدير الأكاديمي ومدرب المعلمين ب ILB، و زاهد خوخر، المدير الإقليمي والمتخصص الرقمي بMEB ونيك باجولي، مدرب معلمين مستقل، المجلس الثقافي البريطاني.