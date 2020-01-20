شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح إدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية.. وتكريم الدكتورة رشا كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الدكتورة رشا كمال رئيس الادارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالى، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، أمس الأحد مقر إدارة الوافدين بجامعة الاسكندرية، وبحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وهالة مقلد مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وشارك فى حضور الافتتاح عدد من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الاسكندرية من مختلف الجنسيات من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والعراق وفلسطين ومملكة البحرين وجنوب السودان ونيجيريا.

وقالت الدكتورة رشا كمال، إنه تم انشاء إدارة الوافدين بالجامعة تطبيقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بضرورة انشاء إدارات للوافدين بجميع الجامعات المصرية لتقديم أفضل خدمة للطالب الوافد.

وتقدم ادارة الوافدين بجامعة الاسكندرية الخدمات التالية للطالب الوافد، حيث تتيح التواصل مع مكاتب التمثيل الثقافي للدول المختلفة في مصر لمتابعة الطلاب الوافدين و حل مشاكلهم، والاتصال بكافة الادارات المعنية داخل الجامعة وإدارة الوافدين بالقاهرة، لتسهيل و توجيه اجراءات وتلقي أوراق الطلاب الوافدين وسرعة مراجعتها وإصدار قرارات القبول وشهادات التخرج.

وتشمل الخدمات التى تقدمها إدارة الوافدين، تجميع التقارير الدورية عن الموقف الدراسي للطالب الوافد، متابعة الطلاب وإرسال التقارير الخاصة بنتيجة الطالب في المقررات الدراسية في كل فصل دراسى إلى المستشار الثقافي للسفارة التابع لها الطالب، والتواصل مع ادارات الكليات المختلفة ومتابعة كل ما يخص الطالب الوافد من أجل حل كافة المشكلات التى تواجهة، وتنظيم دورات تدريبية للطلاب الوافدين في مجالات مثل الحاسب الآلي واللغات وغيرها، بالإضافة إلى إنهاء الإجراءات الأمنية الخاصة بالطلاب والاجراءات الخاصة بالإقامة، وتقديم الارشادات الخاصة بالخدمات المختلفة (علاجية-ثقافية- ترفيهية) المتاحة للطلاب داخل الجامعة، وتوفير كافة الخدمات (علاجية-ثقافية-رياضية-ترفيهية) للطلاب الوافدين بجامعة الاسكندرية، وعقد لقاء شهري مع الطلبة فى وجود منسق الوافدين بكل كلية لمتابعة تقدمهم الدراسي والمشاكل التي تواجههم.

وعلى هامش الافتتاح كرم الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية الدكتورة رشا على جهودها المتميزة فى زيادة اعداد الطلاب الوافدين بجامعة الاسكندرية، كما تم الاتفاق على إجراءات نقل نادى الطلاب الوافدين التابع لوزارة التعليم العالى إلى جامعة اسكندرية تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى فى دمج الطلاب فى الأنشطة الطلابية لتقليل الشعور بالاغتراب والاستمتاع بالحياة فى مصر.

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