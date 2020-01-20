شكرا لقرائتكم خبر عن "منظمة المرأة" تفتتح ورشة عمل لتعزيز أداء البرلمانات العربية بمشاركة 50 نائبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الإثنين 20 يناير ورشة عمل: "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي"، يفتتح الورشة الوزيرة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الاجتماعي الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والسيد نوكى ماساكى، سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، والسيدة يانيكا كوكلر، نائب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.

تهدف الورشة إلى دعم وتعزيز قدرات البرلمانيين من الجنسين لإحداث المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة في التشريعات والممارسة، كما تهدف إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في العمليات التشريعية، وتمكين البرلمانات العربية من القيام بدور فاعل للدفع بأجندة المساواة بين الجنسين على المستويات التشريعية والرقابية والتمثيلية، وتبادل الخبرات والتشبيك حول قضايا المساواة بين الجنسين وتبادل الدروس المستفادة حول كيفية تكييف هياكل وأساليب العمل البرلماني لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والجمع بين البرلمانات والبرلمانيين من الدول العربية الاعضاء، ومنحهم فرصة لتبادل وجهات النظر ومقارنة الخبرات.

يُشارك في الورشة (خمسون) نائب ونائبة من برلمانات (إحدى عشرة) دولة عربية هي الأردن، وتونس، والجزائر، ومصر، والمغرب، ولبنان، وعمان، والعراق، وفلسطين، واليمن، والسودان بالإضافة إلى الاتحاد البرلماني العربي وعدد من الخبراء المتخصصين.

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تستمر ورشة العمل لمدة ثلاثة أيام بالقاهرة، وتتضمن جلسات ورشة العمل جانباً نظرياً وآخر عملياً، حيث يتم تشكيل مجموعات عمل من المشاركين في الورشة وإجراء تطبيقات عملية.