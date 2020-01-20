شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير التموين يفتتح المعرض الدولى لتكنولوجيا صناعة الحبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين فعاليات افتتاح المعرض الدولي العشرون لتكنولوجيا صناعة الحبوب ، بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر .

ومن المقرر أن يشارك فى المعرض شركات محلية وعربية في مجال صناعات الحبوب والمخابز والمكرونات والبسكويت والارز وغيرها من المخبوزات ودلك في إطار المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة ومنها تطوير الشون الترابية وتحويلها الي شون حديثة وتطوير منظومة الخبز والمطاحن وإنشاء الصوامع لتخزين الحبوب كما يعد المعرض فرصة للتعرف علي أحدث التكنولوجيا الحديثة في العالم في مجال الصوامع لحفظ الاقماح والحبوب والمطاحن والمخابز ومضارب الارز وصناعة المكرونات والبسكويت وحفظ السلع الغذائية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن تعاقدها على شراء 5 آلاف طن زيت طعام خام وفول صويا محلى، فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت لطرحة على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية ، حيث أعلنت الوزارة عن مناقصة رقم 4 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه بحد ادنى 3000 طن زيت صويا 2000 طن زيت عباد والتوريد خلال الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس 2020 وأن جلسة فض المظاريف وجلسة البت الخميس المقبل، على أن يتم طرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر يناير الجارى من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيها.

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يذكرأن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة كان قد أكد ، أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، وتم الموافقة على انشاء البورصة السلعية، وأن وزارة التموين ستتولى الإشراف عليها، لافتا إلى أن البورصة عبارة عن منصة لتداول مجموعة من السلع، وهناك أنواع عديدة من البورصة منها بورصة للمعادن النفيسة وبورصة للسلع الغذائية، ويوجد بورصة أيضا عامة، موضحًا أن البورصة لها أطراف مثل المنتج والمستهلك أو البائع والمشترى.